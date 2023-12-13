Нетаньяху вважає, що Ізраїлю доведеться мати справу з Іраном під час війни з ХАМАС

Перш за все Ізраїль має не дати Ірану озброїтися ядерною зброєю, наголосив Нетаньяху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху обговорив подальшу війну із ХАМАС із керівником служби внутрішньої безпеки ШАБАК Роненом Баром.

Про це повідомляє Al Jazeera.

“Нам доведеться мати справу з Іраном і, перш за все, не дати Ірану озброїтися ядерною зброєю”, – наголосив Нетаньяху.

Він додав, що не думає, що у Ізраїлю є альтернатива продовженню війни з ХАМАС.

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