Президент Євроради заявив, що працює день і ніч, щоб досягти позитивного рішення щодо України на саміті ЄС

"Не секрет, що ця Європейська рада буде важкою, але я не здаюся", - сказав Мішель.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про насичену роботу перед засідання Європейської Ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я працюю день і ніч, щоб досягти позитивного рішення. Це питання порядку денного надзвичайно важливе для майбутнього цього проєкту Європейського Союзу. Тому я вважаю, що фундаментально бути єдиними, також беручи до уваги труднощі та занепокоєння, бути єдиними в нашій підтримці України та зробити додаткові кроки у сфері розширення", - сказав Мішель.

Він додав, що нині перед початком саміту ЄС-Західні Балкани має зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає проти вступу України до Євросоюзу.

Голова Євроради зазначив, що блок має бути готовим до розширення.

"Моє особисте зобов'язання - ми маємо бути готові до 2030 року. Це дуже амбітно, що потребує дуже великих зусиль з обох сторін", - сказав Мішель.

Він додав, що "для деяких рішень потрібна єдність".

"Навіть коли є деякі розбіжності, важливо поважати кожного і подивитися, як ми можемо будувати єдину позицію, тому що ми сильні, коли єдині. Не секрет, що ця Європейська рада буде важкою, але я не здаюся, і ми працюватимемо найближчими годинами, і я розраховую на почуття відповідальності всіх сторін, що зробить нас іще сильнішими, ще більш впливовими та захистить наш фундаментальний інтерес скрізь у всьому ЄС", - сказав Мішель.