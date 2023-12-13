Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
ГоловнаСвіт

Президент Євроради заявив, що працює день і ніч, щоб досягти позитивного рішення щодо України на саміті ЄС

"Не секрет, що ця Європейська рада буде важкою, але я не здаюся", - сказав Мішель.

Президент Євроради заявив, що працює день і ніч, щоб досягти позитивного рішення щодо України на саміті ЄС
Шарль Мішель
Фото: скриншот відео

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про насичену роботу перед засідання Європейської Ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я працюю день і ніч, щоб досягти позитивного рішення. Це питання порядку денного надзвичайно важливе для майбутнього цього проєкту Європейського Союзу. Тому я вважаю, що фундаментально бути єдиними, також беручи до уваги труднощі та занепокоєння, бути єдиними в нашій підтримці України та зробити додаткові кроки у сфері розширення", - сказав Мішель.

Він додав, що нині перед початком саміту ЄС-Західні Балкани має зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає проти вступу України до Євросоюзу.

Голова Євроради зазначив, що блок має бути готовим до розширення.

"Моє особисте зобов'язання - ми маємо бути готові до 2030 року. Це дуже амбітно, що потребує дуже великих зусиль з обох сторін", - сказав Мішель.

Він додав, що "для деяких рішень потрібна єдність".

"Навіть коли є деякі розбіжності, важливо поважати кожного і подивитися, як ми можемо будувати єдину позицію, тому що ми сильні, коли єдині. Не секрет, що ця Європейська рада буде важкою, але я не здаюся, і ми працюватимемо найближчими годинами, і я розраховую на почуття відповідальності всіх сторін, що зробить нас іще сильнішими, ще більш впливовими та захистить наш фундаментальний інтерес скрізь у всьому ЄС", - сказав Мішель.

  • 14 грудня у Брюсселі стартує дводенна зустріч глав держав та урядів Європейського союзу. 15 грудня пройде засідання Європейської Ради, центральною темою якої буде ситуація в Україні. Йтиметься про нагальні потреби нашої країни і військову та фінансову підтримку України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies