ЗМІ: 12-ий пакет санкцій проти Росії "майже готовий"

Дванадцятий пакет санкцій ЄС майже готовий, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на словами високопоставленого європейського дипломата.

Обмежувальні заходи узгоджують перед початком саміту, який відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі.

"Це буде done deal (завершеною угодою) до п'ятниці (15 грудня)", - сказав дипломат.

Що передбачає 12-ий пакет санкцій