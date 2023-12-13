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ЗМІ: 12-ий пакет санкцій проти Росії "майже готовий"

Вирішальним днем буде 15 грудня.

ЗМІ: 12-ий пакет санкцій проти Росії "майже готовий"
Фото: rada.gov.ua

Дванадцятий пакет санкцій ЄС майже готовий, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на словами високопоставленого європейського дипломата.

Обмежувальні заходи узгоджують перед початком саміту, який відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі.

"Це буде done deal (завершеною угодою) до п'ятниці (15 грудня)", - сказав дипломат.

Що передбачає 12-ий пакет санкцій

  • Європейський Союз почав роботу над узгодженням 12-го пакета санкцій проти Росії у жовтні цього року.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що серед обмежень будуть нові переліки тих, хто "відповідає за військове вторгнення та окупацію України, а також ті, що залучені до брутального викрадення дітей". Санкції введуть проти пропагандистів, осіб, які обходять експорті-імпортні заборони і тих, хто порушує цінову стелю на нафту.
  • Згодом деякі держави-члени Європейського союзу виступили проти пункту щодо суттєвих обмежень реекспорту до Росії товарів з Європи. На думку політиків, санкції на реекспорт матимуть "неприємні наслідки для глобальної торгівлі ЄС".
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