ЗМІ: 12-ий пакет санкцій проти Росії "майже готовий"

Дванадцятий пакет санкцій ЄС майже готовий, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на словами високопоставленого європейського дипломата.
Обмежувальні заходи узгоджують перед початком саміту, який відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі.
"Це буде done deal (завершеною угодою) до п'ятниці (15 грудня)", - сказав дипломат.
Що передбачає 12-ий пакет санкцій
- Європейський Союз почав роботу над узгодженням 12-го пакета санкцій проти Росії у жовтні цього року.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що серед обмежень будуть нові переліки тих, хто "відповідає за військове вторгнення та окупацію України, а також ті, що залучені до брутального викрадення дітей". Санкції введуть проти пропагандистів, осіб, які обходять експорті-імпортні заборони і тих, хто порушує цінову стелю на нафту.
- Згодом деякі держави-члени Європейського союзу виступили проти пункту щодо суттєвих обмежень реекспорту до Росії товарів з Європи. На думку політиків, санкції на реекспорт матимуть "неприємні наслідки для глобальної торгівлі ЄС".