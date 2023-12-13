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Глава Євроради перед самітом закликав країни ЄС виконати зобов’язання перед Україною

У листах-запрошеннях Мішель наголосив, що ЄС повинен залишатися надійним та сильним партнером для України.

Глава Євроради перед самітом закликав країни ЄС виконати зобов’язання перед Україною
Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Глава Європейської ради Шарль Мішельу листі-запрошенні на саміт 14-15 грудня лідерам ЄС заявив, що Євросоюз повинен виконати свої зобов’язання щодо України та залишатися надійним і сильним партнером, – пише "Європейська правда".

Шарль Мішель зауважив, що 24 лютого 2022 року став переломним моментом в історії Європи і з моменту початку російсько-української війни Євросоюз вже ухвалив кілька важливих рішень на підтримку України та паралельно про зміцнення суверенітету Європи. 

"Через двадцять один місяць ми знову зіштовхуємося з необхідністю приймати сміливі рішення. Вони вимагають нашої колективної сили та рішучості, а також сміливості, щоб зробити правильний вибір", – зазначив глава Євроради.

За словами Шарля Мішеля Євросоюз повинен надавати Україні постійну і стійку політичну, фінансову та військову підтримку, а також домовитися під час саміту про надання 50 мільярдів євро для довгострокової стабільності України. 

"Ми також маємо погодитися на відкриття переговорів про вступ з Україною, тим самим давши їй необхідний сигнал і наблизивши її до нашої європейської родини", – додав Мішель.

Крім того, Євросоюзу потрібно прийняти важливі рішення щодо інших кандидатів на членство, паралельно працюючи над тим, щоб зробити союз придатним для майбутнього та прийняти нових членів.

"Попереду нас чекає важлива Європейська Рада. Зараз час для прийняття рішень. Я закликаю вас усіх прийти з духом компромісу, почуттям колективної відповідальності, з інтересами та цінностями Союзу на першому плані", – підкреслює глава Європейської ради.

  • Завтра у Брюсселі почнеться саміт країн-членів ЄС, на якому мають ухвалити політичне рішення про початок переговорів про вступ України. Раніше рекомендацію почати ці перемовини ухвалила Єврокомісія, зазначивши, що Київ виконав майже всі умови. Водночас ЄС сказала, що слід працювати над боротьбою з корупцією, права національних меншин та зменшенням впливу олігархів.
  • Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, якщо ЄС не ухвалить рішення про початок переговорів про вступ України, це означатиме, що на це наклав вето Путін.
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