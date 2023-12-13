Орбан за день до вирішального саміту наголосив, що не підтримає вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів із Україною про вступ до Євросоюзу. За день до вирішального саміту лідерів ЄС у Брюсселі він повторив свою позицію протистояння, пише The Guardian.
Орбан під час виступу на подкасті проурядового угорського медіа Mandiner сказав, що "Євросоюз готується зробити жахливу помилку, і потрібно цьому запобігти – навіть якщо 26 (членів ЄС – Ред.) хочуть це зробити, а тільки ми проти". Він сказав, що Угорщина проти членства України в ЄС.
"Позиція Угорщини полягає в тому, що якщо ми хочемо дати Україні підтримку, геополітичний сигнал, то давайте дома – але це не членство. Давайте залишимо членство таким, яким воно є", – сказав він.
Угорський лідер стверджував, що відкриття шляху України до вступу підірве довіру до блоку, додавши:
"Тому я кажу, зніміть членство з порядку денного, Угорщина наполягатиме на цьому, тому це питання не варто серйозно обговорювати, цей шлях закритий, тому що Угорщина на це не погоджується. Але давайте розумно говорити про те, як у рамках стратегічного партнерства дати українцям те, в чому ми їх геостратегічно зміцнюємо", – сказав він.
- Цього тижня політичне рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС має ухвалити Європейська рада. Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на міністерській зустрічі в Брюсселі з колегами з Євросоюзу сказав, що рішення щодо України ще не ухвалено і боротьба за нього триватиме на самому засіданні Євроради.
- Основною перешкодою вважається Угорщина, яка наголошує, що проти початку переговорів про вступ України. Раніше Будапешт уже висловлювався проти прийняття України до НАТО. Президент України провів розмову із угорським прем'єром під час візиту до Аргентини, а Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Сійрято.
- У листопаді Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ, однак нагадала, що виконані ще не всі реформи. Йдеться про боротьбу з корупцією, зменшення впливу олігархату та про права меншин (які є проблемним питанням для Угорщини). Ухвалити необхідні закони Україна повинна до березня. Кулеба вчора сказав, що три з чотирьох уже ухвалені, зокрема про права меншин.
- З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років.