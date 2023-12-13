Орбан за день до вирішального саміту наголосив, що не підтримає вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів із Україною про вступ до Євросоюзу. За день до вирішального саміту лідерів ЄС у Брюсселі він повторив свою позицію протистояння, пише The Guardian.

Орбан під час виступу на подкасті проурядового угорського медіа Mandiner сказав, що "Євросоюз готується зробити жахливу помилку, і потрібно цьому запобігти – навіть якщо 26 (членів ЄС – Ред.) хочуть це зробити, а тільки ми проти". Він сказав, що Угорщина проти членства України в ЄС.

"Позиція Угорщини полягає в тому, що якщо ми хочемо дати Україні підтримку, геополітичний сигнал, то давайте дома – але це не членство. Давайте залишимо членство таким, яким воно є", – сказав він.

Угорський лідер стверджував, що відкриття шляху України до вступу підірве довіру до блоку, додавши:

"Тому я кажу, зніміть членство з порядку денного, Угорщина наполягатиме на цьому, тому це питання не варто серйозно обговорювати, цей шлях закритий, тому що Угорщина на це не погоджується. Але давайте розумно говорити про те, як у рамках стратегічного партнерства дати українцям те, в чому ми їх геостратегічно зміцнюємо", – сказав він.