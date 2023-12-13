Сейм Польщі проголосував за вотум довіри уряду Дональда Туска

Ввечері 12 грудня Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Про це повідомляє РАР.

За склад уряду проголосували 248 польських депутатів. Проти виступив 201 депутат, водночас ніхто не утримався від голосування.

Всього в уряді Туска буде 19 міністрів і 4 міністра без портфеля.

МЗС Польщі очолить Радослав Сікорський. Він був на цій посаді у 2007-2014 роках, нині Сікорський є депутатом Європарламенту.

Міністром у справах ЄС стане лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

Міноборони Польщі очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії. Представник цієї ж партії, Чеслав Секерський, має стати міністром сільського господарства.

В уряді Туска відбудеться розділення міністерств освіти і науки, які очолять Барбара Новацька з "Громадянської платформи" й Даріуш Вечорек від "Нових лівих".

Що було раніше