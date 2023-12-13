Сейм Польщі проголосував за вотум довіри уряду Дональда Туска

Ввечері 12 грудня Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Про це повідомляє РАР.
За склад уряду проголосували 248 польських депутатів. Проти виступив 201 депутат, водночас ніхто не утримався від голосування.
Всього в уряді Туска буде 19 міністрів і 4 міністра без портфеля.
МЗС Польщі очолить Радослав Сікорський. Він був на цій посаді у 2007-2014 роках, нині Сікорський є депутатом Європарламенту.
Міністром у справах ЄС стане лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.
Міноборони Польщі очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії. Представник цієї ж партії, Чеслав Секерський, має стати міністром сільського господарства.
В уряді Туска відбудеться розділення міністерств освіти і науки, які очолять Барбара Новацька з "Громадянської платформи" й Даріуш Вечорек від "Нових лівих".
Що було раніше
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У Сеймі Польщі правий депутат Гжегож Браун (партія Конфедерація польської корони) у будівлі парламенту загасив ханукальні свічки порошковим вогнегасником. При цьому він вигукував антисемітські гасла.
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Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говоритиме у Брюсселі про підтримку України.
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Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні.
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Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду Дональда Туска. За обрання лідера Громадської коаліції головою Ради міністрів РП проголосували 248 депутатів Сейму, 201 депутат був проти, жоден не утримався.
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Націоналістична партія прем’єра Моравецького “Право і справедливість” (ПіС) стала першою на виборах, і президент Анджей Дуда, союзник партії, дав йому першу можливість сформувати уряд. Однак Моравецькому не вистачало голосів для більшості, адже всі інші партії виключили співпрацю з його політичною силою.
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Вісім років при владі ПіС були відзначені численними суперечками з Європейським Союзом, зокрема щодо незалежності судової системи, які призвели до замороження мільярдів євро від ЄС для Варшави. Критики заявляють про підірив незалежності судів, перетворення державних ЗМІ на “пропагандистську трубу” та розпалювання упереджень щодо іммігрантів та ЛГБТ-спільноти.
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