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Під нові масштабні санкції США потрапили понад 250 осіб з Росії та країн, що допомагають їй у війні проти України

У переліку є фізичні та юридичні особи з РФ, Туреччини, ОАЕ, Китаю, Південної Кореї, Швейцарії, Сингапуру, Киргизстану, Таджикистану, Мальдівів.

Під нові масштабні санкції США потрапили понад 250 осіб з Росії та країн, що допомагають їй у війні проти України

Сполучені Штати Америки 12 грудня запровадили санкції проти більш ніж 250 фізичних та юридичних осіб у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України. 

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Держдеп ввів обмежувальні заходи проти понад 100 юридичних та фізичних осіб, зокрема, тих, хто ухиляється від санкцій, розширюючи можливості Росії вести війну проти України та зміцнюючи майбутні можливості РФ з виробництва та експорту енергії. Також до списку потрапили ті, хто причетний до поширення військової техніки та боєприпасів з КНДР до Росії.

Американське Міністерство фінансів теж запровадило санкції - щодо більш ніж 150 фізичних та юридичних осіб, серед яких є численні мережі, що їх Росія використовує для обходу санкцій, а також численні постачальники із третіх країн і російські фінансові установи.

У переліку є фізичні та юридичні особи з РФ, Туреччини, ОАЕ, Китаю, Південної Кореї, Швейцарії, Сингапуру, Киргизстану, Таджикистану, Мальдівів.

Обмежувальні заходи торкнулися, зокрема, військово-промислової бази Росії: підприємств, що займаються імпортом, виробництвом, модифікацією та продажем оборонних та промислових технологій, БпЛА, машин, запчастин, витратних матеріалів та компонентів (завод "Купол", ТОВ "Плаз", "Аерокон", "Ейрбург", "Полімер", Конструкторське бюро аерокосмічних систем, "Авіатексім", "Уралхеліком", "Промтехкомплект" тощо) і банківської галузі ("Експобанк", Об'єднана інвестиційна група, Розрахункова небанківська кредитна організація "Металург" та ін.)

Які ще санкції проти РФ і її союзників запровадили партнери України

  • Рада ЄС 11 грудня ввела обмежувальні заходи проти шести фізичних осіб і п'яти компаній, причетних до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів для війни в Україні.
  • Британія застосувала санкції проти компанії ОАЕ, якій належить 60 російських танкерів.
  • Також цього місяця Британія і США ввели санкції проти двох хакерів ФСБ, які розробляли цільові фішингові операції
  • Глава Європейської ради Шарль Мішель попередив китайського лідера Сі Цзіньпіна про необхідність негайно розібратися з компаніями, які беруть участь у постачанні до Росії товарів подвійного призначення.
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