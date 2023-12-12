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Над французьким законопроєктом про мігрантів працюватиме спеціальна парламентська комісія

Національні збори відхили проєкт, який передбачав скасування заборони на видворення іноземців, які прибули до Франції у віці до 13 років.

Над французьким законопроєктом про мігрантів працюватиме спеціальна парламентська комісія
Протест у Парижі біля Національних зборів проти прийняття суперечливого імміграційного законопроєкту, 11 грудня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Французький уряд планує сформувати спеціальну парламентську комісію, яка працюватиме над законопроєктом про імміграцію, раніше відхиленого законодавцями, пише Reuters.

Хоча Сенат підтримав законопроєкт, Національна асамблея в понеділок повернули його на розгляд.

Речник уряду Олів'є Веран заявив журналістам, що комісія буде шукати компроміс з опозиційними депутатами. Комісія складатиметься з семи представників від обох палат парламенту і матиме на меті повернути документ для голосування.

Що передбачав відхилений законопроєкт

Ліві стверджували, що запропоновані заходи були надто репресивними, а праві заявили, що вони є недостатньо жорсткими. В уряді зазначили, що законопроєкт дозволить не лише контролювати імміграцію, а й краще інтегрувати мігрантів.

  • Як повідомило BBC, законопроєкт спростив би урядову процедуру видворення мігрантів, засуджених до п’яти і більше років, а також мав ускладнити ввезення членів сім’ї мігрантів до Франції.
  • Водночас передбачалося встановлення парламентом щорічної квоти на кількість мігрантів, прискорення процедури надання притулку та надання легального статусу працівникам без документів у секторах з дефіцитом робочої сили. 
  • Видання RFI зазначає, що одне з положень передбачало скасування заборони на видворення іноземців, які прибули до Франції у віці до 13 років, як це було у випадку з радикально налаштованим юнаком російського походження, який у жовтні вбив вчителя французької мови.
  • Зазначимо, попередній проєкт, який пропонував Сенат, суттєво обмежував доступ мігрантів до медичної допомоги та пільг.

Президент партії “Республіканці” Ерік Чіотті заявив, що законопроєкт, представлений законодавцям, “містить послання про псевдорішучість” і спрямований на сильнішу регулярізацію нелегальної імміграції.

Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен сподівається, що ситуація вирішиться до кінця року. Після провалу голосування міністр подав у відставку, але президент Еммануель Макрон її не прийняв.

Законопроєкт про імміграцію був важливою частиною спроб Макрона показати, що він може бути жорсткішим у законодавчих питаннях, водночас залишаючи двері Франції відкритими для іноземних працівників, які можуть допомогти економіці країни. 

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