Над французьким законопроєктом про мігрантів працюватиме спеціальна парламентська комісія

Національні збори відхили проєкт, який передбачав скасування заборони на видворення іноземців, які прибули до Франції у віці до 13 років.

Протест у Парижі біля Національних зборів проти прийняття суперечливого імміграційного законопроєкту, 11 грудня 2023 року

Французький уряд планує сформувати спеціальну парламентську комісію, яка працюватиме над законопроєктом про імміграцію, раніше відхиленого законодавцями, пише Reuters.

Хоча Сенат підтримав законопроєкт, Національна асамблея в понеділок повернули його на розгляд.

Речник уряду Олів'є Веран заявив журналістам, що комісія буде шукати компроміс з опозиційними депутатами. Комісія складатиметься з семи представників від обох палат парламенту і матиме на меті повернути документ для голосування.

Що передбачав відхилений законопроєкт

Ліві стверджували, що запропоновані заходи були надто репресивними, а праві заявили, що вони є недостатньо жорсткими. В уряді зазначили, що законопроєкт дозволить не лише контролювати імміграцію, а й краще інтегрувати мігрантів.

Як повідомило BBC, законопроєкт спростив би урядову процедуру видворення мігрантів, засуджених до п’яти і більше років, а також мав ускладнити ввезення членів сім’ї мігрантів до Франції.

Водночас передбачалося встановлення парламентом щорічної квоти на кількість мігрантів, прискорення процедури надання притулку та надання легального статусу працівникам без документів у секторах з дефіцитом робочої сили.

Видання RFI зазначає, що одне з положень передбачало скасування заборони на видворення іноземців, які прибули до Франції у віці до 13 років, як це було у випадку з радикально налаштованим юнаком російського походження, який у жовтні вбив вчителя французької мови.

Зазначимо, попередній проєкт, який пропонував Сенат, суттєво обмежував доступ мігрантів до медичної допомоги та пільг.

Президент партії “Республіканці” Ерік Чіотті заявив, що законопроєкт, представлений законодавцям, “містить послання про псевдорішучість” і спрямований на сильнішу регулярізацію нелегальної імміграції.

Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен сподівається, що ситуація вирішиться до кінця року. Після провалу голосування міністр подав у відставку, але президент Еммануель Макрон її не прийняв.

Законопроєкт про імміграцію був важливою частиною спроб Макрона показати, що він може бути жорсткішим у законодавчих питаннях, водночас залишаючи двері Франції відкритими для іноземних працівників, які можуть допомогти економіці країни.

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