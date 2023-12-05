Велика Британія хоче скоротити кількість легальних мігрантів

Велика Британія оголосила про плани скоротити кількість мігрантів, які прибувають у країну легальними шляхами. Про це пише Reuters.

Лондон планує підвищити на третину мінімальну зарплату, яку вони повинні отримувати за кваліфіковану роботу.

Дані за листопад показали, що річна чиста міграція (різниця між прибулими й емігрантами) до Сполученого Королівства досягла рекордних 745 тисяч осіб у 2022 році й з того часу залишається на високому рівні. Багато мігрантів тепер прибувають з Індії, Нігерії та Китаю, а не з Європейського союзу.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що нові заходи можуть скоротити цю кількість на 300 тисяч.

“Імміграція надто висока. Сьогодні ми вживаємо радикальних заходів, щоб її знизити”, − зазначив зі свого боку прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Які зміни запровадять

Уряд підвищить поріг мінімальної зарплати для іноземних кваліфікованих працівників до 38 700 фунтів стерлінгів (48 900 доларів США) з нинішнього рівня у 26 200 фунтів стерлінгів. Винятком стануть медичні та соціальні працівники.

Інші заходи включають заборону медичним працівникам-іноземцям привозити членів сім’ї за їхніми візами, збільшення на 66% додаткової плати, яку мігранти повинні платити за користування медичними послугами, і підвищення мінімального доходу для сімейних віз.

Це все може спровокувати нові суперечки з власниками бізнесу, які останніми роками мали труднощі з працевлаштуванням, враховуючи постійну жорсткість ринку праці Великобританії та припинення вільного пересування з ЄС після виходу Британії з блоку в 2020 році.

Що було раніше