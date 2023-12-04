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Росія до листопада 2023 втратила в середньому 320 000 окупантів, але більшість – пораненими, – МО Британії

Британське міністерство оборони вважає, що кількість убитих росіян складає близько 70 000 – це і найманці, і збройні сили. 

Росія до листопада 2023 втратила в середньому 320 000 окупантів, але більшість – пораненими, – МО Британії
Рештки російського Ка-52, знищеного бійцями 47 бригади
Фото: Скріншот з відео

Від початку повномасштабного вторгнення і до листопада 2023 російські офіційні збройні сили втратили між 180 000 і 240 000 осіб пораненими і ще приблизно 50 000 убитими. Втрати найманців "групи Вагнера" склали, ймовірно, ще близько 40 000 пораненими і 20 000 убитими.

Про це повідомили в міністерстві оборони Великої Британії. Міністерство не пояснило, звідки саме отримало ці дані.

"Загалом російська сторона, вірогідно, втратила близько 220 000-280 000 пораненими і приблизно 70 000 убитими. Це дає приблизно від 290 000 до 350 000 загальних втрат росіян", – йдеться у повідомленні. 

Середня оцінка становить 320 000 загальних втрат російських бойовиків.

"Навіть серед російських офіційних осіб існує низький рівень розуміння загальних втрат через давно сформовану культуру нечесного звітування в армії", – додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, що український Генштаб оцінював втрати ворога станом на 1 листопада на рівні 310 490 осіб. У листопаді, коли росіяни активізували намагання повністю оточити і захопити Авдіївку, їхні втрати подекуди перевищували 1000 осіб за добу.

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