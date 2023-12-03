Головне за ніч та ранок неділі, 3 грудня: бої під Авдіївкою, 10 знищених "шахедів", черга на кордоні з Польщею

У ніч на 3 грудня росіяни атакували Україну 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору над Бєлгородською областю. Силам ППО вдалося знищити 10 з 12-ти БпЛА, Х-59 не досягла своєї цілі, повідомляють Повітряні сили.

«Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через тимчасово окуповані території Херсонщини в Миколаївську область», – йдеться в повідомленні.

Більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною на Миколаївщині. Решта – прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 88 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог продовжує вести штурмові дії на Куп'янському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського, де силами оборони відбито 25 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські військові ліквідували ще 930 російських окупантів, 11 ворожих артсистем та 4 танки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.23 орієнтовно склали 334 040 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 3 грудня окупанти обстріляли 5-поверховий житловий будинок у смт. Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району на Харківщині.

Внаслідок атаки вибито вікна будинку, на щастя ніхто не постраждав. При цьому на Куп'янському напрямку за добу українські військові відбили 7 атак ворога, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Через блокування кордонів польськими перевізниками на кордону у сторону України утворилася черга з понад 2,5 тисячі вантажівок. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Чотири напрямки, де учасники акції по той бік кордону на під’їзних шляхах блокують можливість руху для вантажних транспортних засобів – це напрямки пункту пропуску "Ягодин", "Краківець", "Рава -Руська". І з 23 числа ще додався напрямок пропуску "Шегині". Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, у черзі в бік України перебуває більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів", – зазначає Демченко.

Він додає, що рух для автобусів і для легкових транспортних засобів не блокується ні на виїзд із Польщі, ні на в’їзд в цю країну. Щодо руху гуманітарних вантажів, то він відбувається в невеликому кількісному показнику.

Поліція Києва провела розслідування щодо побиття нардепа Олександра Дубінського у СІЗО. За результатами перевірки інформація не підтвердилася. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Києва.

"До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що впродовж двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі завдавали тілесних ушкоджень. Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події", – йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами перевірки та судово-медичного дослідження повідомлення про побиття підозрюваного у держзраді народного депутата Олександра Дубінського не відповідає дійсності.

Нагадаємо, вчора нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, повідомив, що на нього напали невідомі. До СІЗО викликали "швидку", яка констатувала численні синці та підозру на зламане ребро. Адвокати підозрюваного вимагали, аби їхнього підзахисного перевели до слідчого ізолятора Служби безпеки України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!