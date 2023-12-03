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На Миколаївщині ворог обстріляв житлові будинки

Також знищено 8 ворожих безпілотників.

На Миколаївщині ворог обстріляв житлові будинки

Від ворожих атак постраждали житлові будинки Березанської громади Миколаївщини. Також уночі з 2 на 3 грудня над Миколаївською областю сили ППО збили 8 ворожих БпЛА "Shahed-131/136". 

"Вчора, 2 грудня, о 19:40 ворог з реактивних систем залпового вогню вдарив по населеному пункту Березанської громади. Пошкоджено житлові будинки, гараж та авто. В одному із будинків виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає", – повідомили у Миколаївській ОВА.

Крім цього, ворог атакував артилерією Кінбурнську косу. Постраждалих немає.

Нагадаємо, напередодні у Баштанському районі Миколаївщини ворожі безпілотники поцілили по агропідприємствах. 

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