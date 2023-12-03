Російська армія ударів по житлових кварталах Херсонщини

За добу окупанти здійснили 76 обстрілів по житлових кварталах Херсонщини з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА. Внаслідок обстрілів поранення дістав мирний житель, – повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону ворог випустив 27 снарядів.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні; електромережу у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина дістала поранення", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Херсонська область зазнала понад 90 обстрілів росіян. У результаті атак троє людей загинули, ще восьмеро були поранені.