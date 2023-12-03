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Уночі сили ППО збили 10 з 12 ворожих "шахедів"

Не досягла своєї цілі ракета Х-59.

Уночі сили ППО збили 10 з 12 ворожих "шахедів"
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 3 грудня росіяни атакували Україну 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (рф) та керованою авіаційною ракетою Х-59. Силам ППО вдалося знищити 10 з 12-ти БпЛА, Х-59 не досягла своєї цілі. Про це повідомляють Повітряні сили.

«Противник атакував 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (рф) та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору над Бєлгородською областю. Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через тимчасово окуповані території Херсонщини в Миколаївську область», – повідомляють ПС.

Більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною на Миколаївщині. Решта – прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у суботу внаслідок влучання ворожого безпілотника на Одещині виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

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