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У Британії закінчилися перші навчання українських офіцерів-психологів

Наступного року мають підготувати за цією програмою понад сотню офіцерів із бойових підрозділів.

У Британії закінчилися перші навчання українських офіцерів-психологів
Фото: Генштаб ЗСУ

У межах операції «ІНТЕРФЛЕКС» на території Великобританії вперше завершили навчання офіцери-психологи

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Пілотний курс груп контролю бойового стресу тривав п’ять тижнів. Його розробили Україна та Британія. Мета курсу - підготувати професіоналів, що допомагатимуть солдатам долати бойовий стрес. 

За інформацією Генштабу, курс складається із теоретичної та практичної двотижневої фази, коли психологи тісно працюють із військовими ЗСУ, які проходять підготовку на інших курсах в межах «ІНТЕРФЛЕКСУ». 

Британські інструктори викладають українцям, як ефективно працювати з військовими з психотравмами, як їх психологічно відновлювати та реабілітувати, а також як надавати першу психологічну допомогу. Окрім того, українці розповідають британцям про реалії війни, а британці натомість діляться досвідом роботи з ветеранами, які пройшли бойові дії та зазнавали посттравматичних стресових розладів, але за інших обставин. 

За результатами пілотного курсу сторони узгодили упродовж наступного року підготувати за цією програмою більш ніж сотню офіцерів-психологів із бойових підрозділів.

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Нагадаємо, в Україні планують розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією. Зокрема, триває робота над створенням великих реабілітаційних центрів національного рівня, які поєднуватимуть фізичну та психологічну реабілітації. У планах побудувати щонайменше чотири таких центри.

Франція долучиться до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя та лікарень в Україні.

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