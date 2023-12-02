МАГАТЕ про блекаут на ЗАЕС: Це було перше повне відключення станції, починаючи від травня цього року

"Останнє відключення зовнішнього енергопостачання є ще одним нагадуванням про нестабільну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції", - заявив очільник Агентства Рафаель Гроссі.

Останній блекаут на окупованій росіянам Запорізькій АЕС став першим повним відключення зовнішнього електропостачання станції з травня цього року.

Про це йдеться в коментарі Міжнародного агентства з атомної енергії щодо подій на ЗАЕС.

"ЗАЕС втратила зв'язок із обома зовнішніми лініями електропередачі – це восьмий раз, коли найбільша в Європі атомна електростанція пережила повне відключення електроенергії за межами майданчика під час війни, що посилило стурбованість щодо ядерної безпеки", - йдеться на сайті Агентства.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, повідомили, що на момент відключення перервалася робота чотирьох головних теплонасосів четвертого енергоблоку. Наразі його переводять із режиму напівгарячого зупину в режим гарячого зупину для виробництва тепла для станції та Енергодару.

Інші п'ять реакторів залишаються в режимі холодного зупину.

"Останнє відключення зовнішнього енергопостачання є ще одним нагадуванням про нестабільну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події, що відбуваються далеко від самого майданчика. МАГАТЕ продовжує робити все можливе, щоб допомогти запобігти ядерній аварії. Я також закликаю всі сторони не робити жодних дій, які можуть поставити під загрозу станцію", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна» напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. Вночі 2 грудня під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію «Запорізька АЕС — Дніпровська» напругою 750 кВ.

Згодом НЕК "Укренерго" повідомило, що відновило роботу одної із високовольтних ліній атомної станції. Наразі ЗАЕС вже перейшла з резервної на нормальну схему живлення.