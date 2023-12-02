СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
ГоловнаПолітика

Спецпредставник Папи Римського кардинал Дзуппі хоче невдовзі відвідати Україну

У розмові з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком кардинал говорив про повернення викрадених Росією дітей.

Спецпредставник Папи Римського кардинал Дзуппі хоче невдовзі відвідати Україну
Маттео Дзуппі
Фото: Офіс президента

Спецпредставник Папи Римського Франциска, голова Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі висловив бажання відвідати Україну найближчим часом.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який провів телефонну розмову з кардиналом.

Єрмак подякував за зусилля в поверненні українського підлітка Богдана Єрмохіна, якого окупанти незаконно депортували до Росії з Маріуполя.

"Я дуже ціную це. Маттео Дзуппі - справжній друг України. Сподіваюся, що разом ми зможемо повернути до України багатьох дітей", - додав глава ОПУ.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, нещодавно Андрій Єрмак провів телефонну чергову розмову з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтром Пароліном. Йшлося про повернення викрадених Росією українських дітей.

Раніше Ватикан висловився на підтримку “формули миру”. Святий Престол готовий підтримувати складові формули щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies