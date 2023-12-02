Спецпредставник Папи Римського кардинал Дзуппі хоче невдовзі відвідати Україну

Спецпредставник Папи Римського Франциска, голова Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі висловив бажання відвідати Україну найближчим часом.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який провів телефонну розмову з кардиналом.
Єрмак подякував за зусилля в поверненні українського підлітка Богдана Єрмохіна, якого окупанти незаконно депортували до Росії з Маріуполя.
"Я дуже ціную це. Маттео Дзуппі - справжній друг України. Сподіваюся, що разом ми зможемо повернути до України багатьох дітей", - додав глава ОПУ.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Єрмак провів телефонну чергову розмову з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтром Пароліном. Йшлося про повернення викрадених Росією українських дітей.
Раніше Ватикан висловився на підтримку “формули миру”. Святий Престол готовий підтримувати складові формули щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.