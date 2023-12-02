Єрмак і ексгенсек НАТО Расмуссен обговорили вступ України до Альянсу

Расмуссен уже заявив, що членство нашої держави в Альянсі має поширюватися на всі території з повагою до її суверенітету й територіальної цілісності.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з 12-им генеральним секретарем НАТО, засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час розмови сторони обговорили спільну роботу з просування України на шляху до Альянсу та внесок нашої держави в євроатлантичну безпеку.

Расмуссен відзначив важливість якнайшвидшого вступу України до НАТО. За його словами, членство в Альянсі має поширюватися на всі території України з повною повагою до її державного суверенітету й територіальної цілісності.

Крім того, Єрмак і Расмуссен погодилися з тим, що стійка міжнародна підтримка нашої держави має критичне значення для досягнення перемоги над РФ.

Колишній генсек НАТО зазначив, що наведена ним у статті The Guardian аналогія з ФРН не має сприйматися як підрив базового принципу поваги до територіальної цілісності України.

Нагадаємо, у цьому матеріалі Расмуссен виступив із пропозицією про приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. Таким чином часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання нашої держави до НАТО.

Раніше керівник апарату генерального секретаря Альянсу допустив, що Україна може стати членом у випадку територіальних поступок Росії. В МЗС України заявили, що такі розмови є неприйнятними.