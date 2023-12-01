"Євросолідарність" заявила, що МЗС повідомили про мету візиту Порошенка до США

У партії зазначили, що пояснення керівництва парламенту, прикордонників та СБУ "нагадують недолугі жарти 95-го кварталу".

Міністерству закордонних справ України повідомили про мету візиту лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка до США, а також про основні зустрічі та змістовну позицію.

Про це йдеться в заяві партії.

"Євросолідарність" наголосила, що Порошенко "в усіх міжнародних поїздках ... дотримується політики одного голосу, демонструючи, що влада і опозиція однаково розуміють наш спільний національний інтерес – єдність всередині держави та зміцнення міжнародної солідарності та підтримки України".

У партії зазначили, що пояснення керівництва парламенту, прикордонників та СБУ з приводу скасування закордонного відрядження Порошенка "нагадують недолугі жарти «95-го кварталу".

"Права рука Корнієнка написала листа лівій, вуста його послалися на таємні знання СБУ, а СБУ чітко пояснило, що не писало спеціального листа по Порошенку, що її зауваги стосувалися усіх депутатів, однак керівництву парламенту не спало на думку розвертати на кордоні «Слуг народу». Ясність в цю алогічну суміш версій міг би внести хіба що виважений коментар Мар’яни Безуглої", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, народного депутата Петра Порошенка не випустили у закордонне відрядження. Політик повідомив, що має підписане головою ВР відрядження, але прикордонники заборонили покидати країну.

Тоді речник ДПСУ Андрій Демченко сказав, що Порошенка не пропустили через скасування його відрядження. Опісля перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, що він видав відповідне розпорядження, бо Порошенко мав брати участь у непарламентському заході.

Згодом СБУ попередила владу про спроби Росії через ІПСО нашкодити нашій державі за кордоном. Тому, на думку спецслужби, Президент, уряд і парламент мають враховувати рекомендації Служби безпеки при погодженні закордонних відряджень, а також враховувати позиції МЗС України.