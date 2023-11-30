Угорщина не підтримує вступ України до ЄС

Навіть на думку Єврокомісії Україна не виконала умови переговорів про вступ до ЄС, заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, передає Magyar Hirlap.

Він зазначив, що наразі немає цифр щодо того, що означатиме вступ України до Євросоюзу. Тому Угорщина ні в якому разі не може сприяти прийняттю рішення про переговори щодо вступ України до ЄС.

Також в угорському уряді заявили, що чекають того, який закон прийме Україна стосовно нацменшин.

Що стосується війни Росії проти України, в уряді Угорщини наголосили, що відповідальність Росії не підлягає сумніву, але чи розумно вчинили Україна чи країни Заходу в попередні роки - інше питання.

Також Угорщина вважає, що пропозиції реформи ЄС непотрібні і, ймовірно, не будуть проголосовані.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю CNBC заявив, що країна не надаватиме Києву військову допомогу, аби не продовжувати війну.