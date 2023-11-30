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Угорщина не підтримує вступ України до ЄС

Уряд Угорщини також чекає, який закон прийме Україна стосовно нацменшин. 

Угорщина не підтримує вступ України до ЄС
Міністр кабінету міністрів Угорщини Гергелі Гуляш
Фото: ЕРА/UPG

Навіть на думку Єврокомісії Україна не виконала умови переговорів про вступ до ЄС, заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, передає Magyar Hirlap.

Він зазначив, що наразі немає цифр щодо того, що означатиме вступ України до Євросоюзу. Тому Угорщина ні в якому разі не може сприяти прийняттю рішення про переговори щодо вступ України до ЄС.

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Також в угорському уряді заявили, що чекають того, який закон прийме Україна стосовно нацменшин. 

Що  стосується війни Росії проти України, в уряді Угорщини наголосили, що відповідальність Росії не підлягає сумніву, але чи розумно вчинили Україна чи країни Заходу в попередні роки - інше питання.

Також Угорщина вважає, що пропозиції реформи ЄС непотрібні і, ймовірно, не будуть проголосовані.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю CNBC заявив, що країна не надаватиме Києву військову допомогу, аби не продовжувати війну.

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