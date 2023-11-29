Путін не піде на мир з Україною до результатів виборів президента США, – чиновник Держдепу

Представники американської влади побоюються, що потенційна перемога колишнього президента США Дональда Трампа на виборах може підірвати підтримку Києва Заходом.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США на умовах анонімності повідомив, що президент Росії Володимир Путін не піде на мир в Україні, поки не дізнається результати виборів у США в листопаді 2024 року, пише Reuters.

Таку заяву чиновник зробив на тлі побоювань, що потенційна перемога колишнього президента Дональда Трампа може нашкодити підтримці Києва Заходом.

Трамп, який балотується на переобрання у 2024 році та є провідним кандидатом у президенти від Республіканської партії, різко критикував підтримку Києва Сполученими Штатами.

Високопоставлений чиновник під час брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі сказав, що Альянс підтвердив свою підтримку Україні, знаючи, що мирна угода в наступному році малоймовірна.

“Я очікую, що Путін не укладе миру чи значущого миру, поки не побачить результат наших виборів”, – сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Відповідаючи на запитання, чи він висловлює особисту думку чи точку зору уряду США, чиновник сказав, що це широко поширена думка.

“Це був контекст, у якому всі союзники висловили рішучу підтримку Україні” на засіданні НАТО у вівторок, додав чиновник, не згадуючи імені Трампа та прямо не вказуючи, як результат виборів вплине на підтримку України.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене в середині листопада, показало напружену боротьбу між Трампом і президентом США Джо Байденом: Трамп випереджав Байдена з результатом 51% проти 49%.

Байден, представник Демократичної партії, надав Києву величезну військову допомогу та іншу підтримку після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, але додаткове фінансування для України затримано контрольованою республіканцями Палатою представників.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський запросив в Україну Трампа, який заявив, що може припинити війну за 24 години, якщо його переоберуть. Зеленський хоче, щоб Трамп на власні очі побачив масштаби конфлікту.

Нагадаємо, у Брюсселі відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні МЗС. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустрічі з колегами із країн НАТО і відповів на запитання журналістів. Він зазначив, що "глухого кута немає" і країна здаватися не збирається.