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Путін не піде на мир з Україною до результатів виборів президента США, – чиновник Держдепу

Представники американської влади побоюються, що потенційна перемога колишнього президента США Дональда Трампа на виборах може підірвати підтримку Києва Заходом.

Путін не піде на мир з Україною до результатів виборів президента США, – чиновник Держдепу
Фото: EPA/UPG

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США на умовах анонімності повідомив, що президент Росії Володимир Путін не піде на мир в Україні, поки не дізнається результати виборів у США в листопаді 2024 року, пише Reuters. 

Таку заяву чиновник зробив на тлі побоювань, що потенційна перемога колишнього президента Дональда Трампа може нашкодити підтримці Києва Заходом.

Трамп, який балотується на переобрання у 2024 році та є провідним кандидатом у президенти від Республіканської партії, різко критикував підтримку Києва Сполученими Штатами.

Високопоставлений чиновник під час брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі сказав, що Альянс підтвердив свою підтримку Україні, знаючи, що мирна угода в наступному році малоймовірна.

“Я очікую, що Путін не укладе миру чи значущого миру, поки не побачить результат наших виборів”, – сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Відповідаючи на запитання, чи він висловлює особисту думку чи точку зору уряду США, чиновник сказав, що це широко поширена думка.

“Це був контекст, у якому всі союзники висловили рішучу підтримку Україні” на засіданні НАТО у вівторок, додав чиновник, не згадуючи імені Трампа та прямо не вказуючи, як результат виборів вплине на підтримку України.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене в середині листопада, показало напружену боротьбу між Трампом і президентом США Джо Байденом: Трамп випереджав Байдена з результатом 51% проти 49%.

Байден, представник Демократичної партії, надав Києву величезну військову допомогу та іншу підтримку після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, але додаткове фінансування для України затримано контрольованою республіканцями Палатою представників.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський запросив в Україну Трампа, який заявив, що може припинити війну за 24 години, якщо його переоберуть. Зеленський хоче, щоб Трамп на власні очі побачив масштаби конфлікту.

Нагадаємо, у Брюсселі відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні МЗС. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустрічі з колегами із країн НАТО і відповів на запитання журналістів. Він зазначив, що "глухого кута немає" і країна здаватися не збирається.

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