Bihus. info: менеджер депутата Тищенка під час воєнного стану став власником статків на понад мільйон доларів

При цьому його попередня нерухомість та авто у власності не натякали на те, що він може собі це дозволити.

Ексдиректор ресторану народного депутата Миколи Тищенка під час повномасштабної війни став власником майна на понад $1 млн.

Йдеться про Сергія Вакальчука, що роками працював на Миколу та був директором ТОВ-ки, яка є юридичною особою ресторану "Велюр" – нині закритого, як і інші пов'язані з Тищенком заклади. Про це повідомили в розслідуванні Bihus.info.

Журналісти помітили в соцмережах дружини Тищенка, Алли, новий мікроавтобус Mercedes. Цим же авто користувався сам Тищенко.

"Ідентичний мікроавтобус ми помічаємо під Верховною Радою у день одного з пленарних засідань у липні. Того дня Тищенко був у Раді", – йдеться у розслідуванні.

Судячи з публікацій, Тищенко користується цим авто вже понад рік, але офіційно воно йому не належить. Авто записано на Сергія Вакальчука, який став його власником у серпні 2022. Уже за місяць машина стала з'являтися в публікаціях Тищенка і дружини.

Вартість такого Mercedes – близько 50 000 доларів. При цьому у Вакальчука у власності до цього були лише бюджетні авто – один Opel 2008 року і один Opel 2017, який придбали вже трирічним.

Окрім того, Вакальчук став власником одразу декількох об'єктів дорогої нерухомості: квартири, двох земельних ділянок і будинку.

"Все це у нього з'явилося без перебільшення в один день, упродовж пів години, посеред повномасштабного вторгнення", – йдеться у розслідувані.

Квартира розташована у будинку, де колись був ресторан Тищенка "Велюр". Із 17 січня 2022 вона записана на Вакальчука, а орієнтовна її вартість – 270-290 000 доларів.

Того ж дня на Вакальчука оформили дві суміжні земельні ділянки в Коpині та маєток на 322 квадратні метри. Будинок продавали за приблизно 1.8 млн доларів, тепер, за власника Вакальчука, він знову виставлений на продаж за 888 000 доларів.

Тобто за один день менеджер із команди Тищенка став власником статків більш ніж на мільйон доларів.

Сам Вакальчук раніше мешкав у квартирі неподалік Києва, але знайти його журналістам за жодною пов'язаною із ним адресою не вдалося. Тищенко на запит про коментарі на момент виходу матеріалу не відповів.

Також журналісти з'ясували, що дружина Миколи Тищенка, Алла, відкрила новий салон в Ужгороді додатково до кількох у Києві. Алла також "засвітила" нерухомість в Ужгороді в будинку, де розташовано салон. Однак невідомо, чи це майно в оренді, чи було придбано.

Нагадаємо, що Микола Тищенко голосував проти відкриття електронних декларацій посадовців. Тищенко виключений з партії і фракції "Слуга народу" після його скандальної поїздки в Таїланд під час воєнного стану.