Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)

https://lb.ua/news/2023/09/26/576499_zaborona_upts_mp_vidkladaietsya.htmlhttps://lb.ua/news/2023/09/26/576499_zaborona_upts_mp_vidkladaietsya.htmlhttps://lb.ua/news/2023/10/19/580241_yak_deputati_verhovnoi_radi.htmlВ Верховній Раді триває збір підписів до спікера Руслана Стефанчука щодо необхідності відправити затверджений в першому читанні законопроєкт «про заборону УПЦ МП» до Венеційської комісії.

В такий спосіб опоненти закону сподіваються зірвати його подальше просування. Про це LB.ua стало відомо із власних джерел.

Відповідний документ є в розпорядженні редакції. Головний акцент в ньому робиться на нібито порушенні прав людини і переслідування громадян за релігійною ознакою.

За нашою інформацією, спочатку один із керівників СН напряму звернувся до спікера Стефанчука з відповідним проханням. Відповідно до норм Регламенту, здійснити таке подання на «Венеційку» може тільки очільник ВР. Важливо, що це не є його обов’язком (в незалежності від того, скільки депутатів про таке просять), але правом.

Однак Стефанчук від такого відмовився, відтак ініціатори процесу почали «збір» підписів, розраховуючи в такий спосіб вчинити політичний тиск.

Станом на позавчора, перелік підписантів нараховував 46 осіб. Джерела свідчать, що він вже розширився.

Більша частина прізвищ – цілком прогнозовані. Як то «православний бодібілдер» Артем Дмитрук чи диякон УПЦ МП Артем Культенко. Або одіозний «слуга» Максим Бужанский чи Євген Брагар (відомий тим, що пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити комунальні). Чи колишні ОПЗЖ-сти Григорій Суркіс (який фізично давно покинув країну), Сергій Льовочкін , Юрій Бойко, Олександр Качний тощо.

Майже всі підписанти не голосували за ухвалення закону в першому читанні. До того – не підписували з проханням винести його в зал.

Але є цікаві прізвища. Так, в переліку підписантів зазначено першого заступника голови фракції СН Андрія Мотовіловця. Примітно, що в жовтні згадане звернення щодо включення в порядок денний він не підписував, мотивуючи це – в коментарі LB.ua – тим, що «керівництво не може так однозначно висловлювати свою позицію, щоб не впливати на інших». При тому, що підписи першого заступника голови ВР Олександра Корнієнка та самого Стефанчука під документом уже були (хоча вони формально за посадою є позафракційними). Правда, в першому читанні Мотовіловець натиснув кнопку «за».

Однак зараз його підпис під проханням направити закон в Венеційську комісію стоїть першим (!), що абсолютно суперечить озвученій ним напередодні логіці. Або закликає «доєднуватися» інших «слуг».

Ще один автограф поставив очільник фінансового та податкового комітету ВР, колишній багаторічний помічник зрадника Володимира Сівковича Данило Гетьманцев.

Нижче LB.ua наводить повний перелік прізвищ, які відомі на даний момент.

Андрій Мотовіловець

Артем Культенко

Ольга Савченко

Вікторія Гриб

Артем Дмитрук

Євген Шевченко

Сергій Литвиненко

Максим Павлюк

Павло Халімон

Антоніна Славицька

Євген Брагар

Валерій Гнатенко

Сергій Бунін

Степан Чернявський

Георгій Мазурашу

Сергій Кузьміних

Ганна Скороход

Максим Перебийніс

Анатолій Бурмич

Данило Гетьманцев

Максим Ткаченко

Сергій Магера

Микола Галушко

Валерій Дубіль

Олександр Федієнко

Маргарита Шол

Павло Фролов

Максим Бужанський

Олександр Фельдман

Сергій Северин

Олександр Лукашев

Юрій Бойко

Олександр Качний

Дмитро Кисилевський

Сергій Льовочкін

Олександр Пузанов

Сергій Ларін

Дмитро Чорний

Василь Німченко

Віталій Борт

Борис Приходько

Григорій Суркіс

Михайло Папієв

Юлій Йоффе

Микола Скорик

Нагадаємо, ухвалення закону про «заборону УПЦ МП» була вимогою президента Володимир Зеленського.