Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який очолював делегацію України на "мирних" переговорах із росіянами у Білорусі й Туреччині в 2022 році, розповів, що російська делегація обіцяла Києву мир за відмову від вступу до НАТО, але віри їм не було.

Про це Давид Арахамія розповів в інтерв’ю Наталії Мосейчук, — пише Українська правда.

Журналістка Мосейчук зазначила, що Володимир Путін показував африканській делегації нібито готовий проєкт мирної угоди з Україною за результатом переговорів у Білорусі, який нібито було парафовано у Стамбулі (Туреччина).

У так званій угоді "Про постійний нейтралітет України й гарантії безпеки", як стверджував Путін, було 18 статей і "все прописано, від бойової техніки до особового складу Збройних сил України", і нібито під документом стояв підпис керівника української делегації.

Арахамія зазначив, що Путін не оприлюднив цей документ, бо його не було.

"Вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо – як Фінляндія колись – нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО", — заявив він.

Він додає, що саме це пункт був ключовим. А все інше було лише "косметичними правками".

На запитання, чому Україна не погодилася на цей пункт, Арахамія відповів, що довіри до росіян не було, адже на словах вони демонстрували готовність до будь-чого.

"По-перше, щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний у Конституцію.

По-друге, немає довіри і не було до росіян, що вони це зроблять. Це можна було зробити, тільки якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти, всі би там видихнули, а потім би вони зайшли більш підготовлені – бо вони зайшли, насправді, непідготовлені до такого супротиву. Тому ми могли лише працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає.

Більше того, коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати – і давайте будемо просто воювати", — зазначив він.

Арахамія заперечив той факт, що українська делегація нібито готова була підписати такий документ, а Джонсон зупинив Київ.

Він додав, що українська делегація навіть не мала юридичного права підписувати щось. Це могло відбутися лише при зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Арахамія додав, що західні партнери знали про перебіг переговорів і бачили драфти документів, але не вирішували за Україну, а лише могли дати поради.

"Вони нам фактично порадили не йти в ефемерні гарантії безпеки (з росіянами), які неможливо було на той час давати взагалі", – сказав Арахамія, який очолював переговорну делегацію.

На його думку, делегація впоралася з першочерговими завданнями "на 8 балів із 10-ти", бо росіяни все ж "пішли" (відступили з-під Києва – УП), а потім усе перейшло в суто військове русло.

Нагадаємо, впродовж 2014-2022 років Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, за цей період було досягнуто 20 угод про припинення вогню і всіх їх Росія швидко порушила.