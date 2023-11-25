Окупанти завдали ударів по Донеччині

За добу російська армія завдала вох ракетних ударів по Авдіївці. Також постраждали ще чотири громади Донеччини. У Званівці поранено місцевого жителя. Про це повідомив голова Донецької ОВА Ігор Мороз.

"Авдіївка зазнала двох ракетних ударів — пошкоджено 2 будинки. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка. У Новодонецькій громаді пошкоджено 5 будинків, знищено 2 автівки", — зазначає Мороз.

Крім того, у Торецькій громаді пошкоджено 6 будинків, у самому Торецьку пошкоджено будинок та об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і багатоповерхівка.

Нагадаємо, 23 листопада, ворог обстріляв 7 населених пунктів Донецької області. Пошкоджені 17 цивільних об’єктів, поранення дістав цивільний.