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У Києві через обстріл без світла залишилися майже 80 житлових будинків

Пошкоджено повітряну лінію.

У Києві через обстріл без світла залишилися майже 80 житлових будинків
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Сьогодні вранці внаслідок масованої атаки по Києву та падіння уламків ворожих БпЛА, у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Без електропостачання залишилися 77 житлових будинків та 120 адмінустанов міста. Про це повідомляє КМВА.

"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", — йдеться у повідомленні. 

Тривають роботи з відновлення. 

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія атакувала Київ та область "шахедами". Внаслідок падіння уламків БпЛА, пошкоджені багатоповерхівки. Також постраждали мирні мешканці. Відомо, що руйнувань зазнали чотири райони столиці.

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