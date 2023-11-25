У Києві через обстріл без світла залишилися майже 80 житлових будинків

Сьогодні вранці внаслідок масованої атаки по Києву та падіння уламків ворожих БпЛА, у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Без електропостачання залишилися 77 житлових будинків та 120 адмінустанов міста. Про це повідомляє КМВА.

"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", — йдеться у повідомленні.

Тривають роботи з відновлення.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія атакувала Київ та область "шахедами". Внаслідок падіння уламків БпЛА, пошкоджені багатоповерхівки. Також постраждали мирні мешканці. Відомо, що руйнувань зазнали чотири райони столиці.