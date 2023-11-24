Російська армія обстріляла 5 громад Сумщини

Протягом дня в області було зафіксовано 35 вибухів.

Сьогодні,24 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 35 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з гранатомету.+

По Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з артилерії.

А Краснопільську, Хотінську та Есманську громади армія РФ атакувала з мінометів.

Нагадаємо, нині зранку російські військові атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Вибуховий предмет скинули на чоловіка. Також окупаційна армія вдарила по дитячій бібліотеці в Херсоні. Напад зафіксували близько шостої години ранку.