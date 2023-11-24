У Маріуполі російські окупанти-"зеки" вбили свого командира

Рашисти скаржаться на низьку якість "новобранців" і керівників, що відправляють особовий склад на "м’ясні" штурми.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військовослужбовці з числа колишніх ув’язнених вбили свого командира через його постійні погрози, знущання та вбивства інших загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Скаржаться на своїх командирів окупанти, які перебувають на Куп’янському напрямку. Серед них побутує думка, що керівництво навмисно відправляє їх на "м’ясні" штурми, не рахуючись із втратами.

Також росіяни відзначають постійні втрати у живій силі через невдалі наступальні дії та заявляють про небажання брати участь у майбутніх наступах, а ще скаржаться на вкрай низьку якість "новобранців". Серед останніх – здебільшого особи похилого віку, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками, азартними іграми тощо.

Крім того, на Сватівському напрямку фіксують незадовільне тилове забезпечення підрозділів окупантів. зокрема, військовослужбовці одного з підрозділів РФ повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством, водою тощо.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 листопада, українські захисники знищили близько 1100 загарбників.

За інформацією британського Міноборони, російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат від українських високоточних ударів у тилу ворога.