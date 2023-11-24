Понад 30 атак росіян відбили Сили оборони на Авдіївському напрямку, - Генштаб

На Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Сили оборони відбили понад 30 атак.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Тут українські бійці відбили 13 атак.

На Бахмутському наші воїни відбили 10 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському загарбники за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Сили оборони відбили 9 атак.

На Запорізькому противник п'ять разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Загалом упродовж доби відбулось 68 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та логістичний центр окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 24 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Янжулівка, Архипівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Басівка, Юнаківка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ Харківської області;

на Куп’янському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка, Крохмальне Харківської області;

на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Веселе, Переїзне, Федорівка Донецької області;

на Бахмутському ворог завдав авіаційних ударів в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Курахівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка;

на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Пятихатки, Лобкове, Плавні Запорізької області;

на Херсонському противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоберислав Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Дудчани, Берислав, Веселе, Львове, Іванівка, Чорнобаївка, Комишани Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Також українські бійці надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Нагадаємо, британське Міноборони повідомило, що російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат від українських високоточних ударів у тилу ворога.

За минулу добу, як повідомив Генштаб ЗСУ, окупанти втратили ще близько 1100 осіб.