Україна евакуювала зі Сектору Гази до Єгипту вісьмох осіб за добу

Ще 26 прибули з Єгипту до Молдови.

За добу Україна евакуювала зі Сектору Гази до Єгипту вісьмох своїх громадян.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає "Суспільне".

Іще 26 українців прибули з Єгипту до Молдови.

Загалом упродовж першого етапу евакуації наша держава змогла забрати з анклаву 259 людей.

Нагадаємо, станом на 11 листопада з території Гази евакуювали 214 українців. Того ж дня українська розвідка повідомила, що 155 людей прибули до аеропорту Кишинева рейсом із Єгипту.

Днями уряд Ізраїлю повідомив про угоду щодо звільнення 50 заручників, утримуваних терористами ХАМАС у Газі. Йдеться про жінок і дітей, яких мають випустити протягом чотирьох днів. Весь цей час повинно діяти припинення вогню