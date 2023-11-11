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Евакуйовані з сектору Гази громадяни повертаються до України, – ГУР

Наразі у межах місії ГУР із зони конфлікту врятовані 145 громадян України. Операція з порятунку наших співгромадян на Близькому Сході триває.

Евакуйовані з сектору Гази громадяни повертаються до України, – ГУР
Фото: ГУР

155 людей, яких у межах місії Головного управління розвідки Міноборони та МЗС України евакуювали із сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту.

Про це повідомляє пресслужба ГУР. 

Із зони конфлікту врятовані 145 громадян України, 9 громадян Молдови та 1 палестинець. 

Далі українців чекає дорога додому. Серед евакуйованих ― багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання: після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада наших медиків та довезла до лікарні в Одесі. 

ГУР зазначає, що операція з порятунку наших співгромадян на Близькому Сході триває.

Зазначимо, що загалом, за даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, з території сектора Гази станом на сьогодні евакуювали вже 214 українців.

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