Із сектора Гази евакуювали ще одну групу українців

Загальна кількість евакуйованих наразі становить більше ніж 210 осіб.

Пункт пропуску “Рафах” на кордоні Єгипту і сектору Гази

З території сектора Гази станом на сьогодні евакуювали вже 214 українців. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

"Сьогодні вночі кордон з сектору Газа перейшли ще 11 українців. Тобто загальна кількість складає 214 осіб", — повідомив Корнійчук

За інформацією Корнійчука, в аеропорту Каїра вже пройшли реєстрацію приблизно 160 українців та громадян Молдови, які найближчим відлетять першим евакуаційним рейсом до Кишинев.

"Ми вивезли більш ніж половину громадян, які на це зголосилися", — додав посол.

Нагадаємо, минулої ночі Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.