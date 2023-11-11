Із сектора Гази евакуювали ще одну групу українців

З території сектора Гази станом на сьогодні евакуювали вже 214 українців. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.
"Сьогодні вночі кордон з сектору Газа перейшли ще 11 українців. Тобто загальна кількість складає 214 осіб", — повідомив Корнійчук
За інформацією Корнійчука, в аеропорту Каїра вже пройшли реєстрацію приблизно 160 українців та громадян Молдови, які найближчим відлетять першим евакуаційним рейсом до Кишинев.
"Ми вивезли більш ніж половину громадян, які на це зголосилися", — додав посол.
Нагадаємо, минулої ночі Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.