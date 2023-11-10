Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
ГоловнаСвіт

Чеське Міноборони розсекретило перелік наданої Україні військової допомоги

Обсяг підтримки склав понад шість мільярдів крон.

Чеське Міноборони розсекретило перелік наданої Україні військової допомоги
Фото: tsn.ua

Чехія розсекретила перелік наданої Україні військової допомоги, передає Radio Prague International.

Країна передала військову техніку з власних армійських запасів на суму понад шість мільярдів крон (241,5 млн євро). Міноборони Чехії оприлюднило список, до якого входять як військова техніка ще радянського виробництва, так і сучасна, а також боєприпаси.

З лютого 2022 року по жовтень 2023-го Чехія надіслала, наприклад, чотири вертольоти Mi-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва.

Крім того, українське військо отримало 4,2 мільйона патронів для ручної вогнепальної зброї, 128 мінометів 1971-1979 р.в. і 17400 мінометних снарядів, 62 танки 1968, 1977, 1985-1989, 1993 р.в., 13 САУ 1980-1986 р.в, 131 БМП, випущені в період з 1973 по 1989 роки і у 1993 та в 1999 роках.

Також були медичні препарати і ліки.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, нещодавно сенат Чехії продовжив дію мандату на здійснення підготовки українських військових до кінця 2024 року.

Напередодні президент Чехії Петр Павел наголосив на продовженні підтримки України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies