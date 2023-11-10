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З Куп’янського району Харківщини евакуювали 236 дітей

Прикордонні райони регулярно обстрілюються російською армією. 

З Куп’янського району Харківщини евакуювали 236 дітей
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Станом на 10 листопада з Куп’янського району Харківської області вдалося евакуювати 236 дітей. Евакуація проходить важко, оскільки багато сімей не хочуть виїжджати.

Про це повідомляє у Telegram Харківська ОВА.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, в межах примусової евакуації залишилося вивезти 55 дітей.

"З Куп’янщини вже евакуювали 236 дітей. Евакуація йде важко, оскільки деякі сім’ї налаштовані залишатися, однак ми продовжуємо наголошувати на тому, що варто виїжджати. Іншого шляху не буде, наше завдання – вивезти з небезпечних напрямків дітей", – наголосив Синєгубов.

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Нагадаємо, через складну безпекову ситуацію у Харківській області була схвалена примусова евакуація 275 дітей та їхніх родин із 66 населених пунктів.

Евакуацію проводять із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району. Вона триватиме протягом 45 діб. Діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

Евакуація здійснюється безкоштовно. Охочі виїхати з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером гарячої лінії Харківської ОВА: 0 800 339 291.

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