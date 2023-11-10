Засідання Ставки: протиповітряна оборона Херсона буде посилена

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
“Важлива Ставка. Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій. Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також були заслухані звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.
Були прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.
Окремою була доповідь щодо евакуації українців та громадян країн-партнерів із Гази.
Нагадаємо, Міноборони повідомило, як буде розподілений оборонний бюджет на 2024 рік. Загалом, оборонний бюджет на наступний рік складе 15,2% ВВП, а саме 1,164 трлн грн.