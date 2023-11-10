Засідання Ставки: протиповітряна оборона Херсона буде посилена

Під час засідання ставки також обговорили воєнний бюджет на наступний рік з акцентом на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

“Важлива Ставка. Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій. Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також були заслухані звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.

Були прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Окремою була доповідь щодо евакуації українців та громадян країн-партнерів із Гази.

Нагадаємо, Міноборони повідомило, як буде розподілений оборонний бюджет на 2024 рік. Загалом, оборонний бюджет на наступний рік складе 15,2% ВВП, а саме 1,164 трлн грн.