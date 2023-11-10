Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Російський пором з газом отримав бортову пробоїну в Чорному морі
Російський пором з газом отримав бортову пробоїну в Чорному морі
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Засідання Ставки: протиповітряна оборона Херсона буде посилена

Під час засідання ставки також обговорили воєнний бюджет на наступний рік з акцентом на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки. 

Засідання Ставки: протиповітряна оборона Херсона буде посилена
Фото: Телеграм-канал Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 

“Важлива Ставка. Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій. Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що також були заслухані звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини. 

Були прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки. 

Окремою була доповідь щодо евакуації українців та громадян країн-партнерів із Гази.

Нагадаємо, Міноборони повідомило, як буде розподілений оборонний бюджет на 2024 рік. Загалом, оборонний бюджет на наступний рік складе 15,2% ВВП, а саме 1,164 трлн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies