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Єрмак про перебіг війни: ми вже пробігли 70 метрів зі 100

Глава Офісу президента вважає, що залишився найважчий відрізок протистояння з Росією. 

Єрмак про перебіг війни: ми вже пробігли 70 метрів зі 100

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що країна вже пройшла більшу частину воєнного протистояння з Росією, хоч і зауважив, що достеменно ніхто не може сказати, коли закінчиться ця війна. 

Про це він сказав у інтерв’ю журналістці Наталії Мосійчук. 

“Сказати так щоб відверто: я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона може закінчитися дуже раптово. І саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але дуже би хотілось, щоб ну все ж таки це відбулося якомога скоріше. Тому, на жаль, не зможу вам сказати щось таке сенсаційне, що я знаю або відчуваю. Але все ж таки, якщо порівнювати, наприклад, із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли”, – сказав Єрмак. 

При цьому він зазначив, що ці останні 30 метрів найтяжчі. Також Єрмак застеріг, що якщо почати відчувати себе переможцем, то можна все програти. 

Зазначимо, також Єрмак заявив, що Україну ніхто не підштовхує до виборів під час війни, але у влади питали думку щодо них. Голова Офісу президента сказав, що Зеленський має чотири умови для проведення виборів, але процес має бути конституційним. 

Нагадаємо, результати опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) свідчать, що 62% українців вважають, що проводити вибори в Україні варто лише після завершення війни, скільки б вона не тривала.

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