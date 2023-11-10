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На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту, – голова ОВА

Власником підприємства є громадянин Італії. 

На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту, – голова ОВА
Фото: Facebook / Віктор Микита

На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту. 

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. 

“На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду «Vist» із символікою держави-агресора для національної збірної російської федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація RUSSIA SKI TEAM”, – йдеться в повідомленні.

Віктор Микита зазначив, що цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції України.

Зі свого боку, Держприкордон служба повідомила, що під час обшуків у швейному цеху було знайдено 150 таких курток. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, влітку правоохоронці ліквідували міжрегіональну схему виготовлення фальшивих паспортів для “легалізації” росіян в Україні та ЄС. Крім паспортів, зловмисники також пропонували своїм клієнтам фальшиві водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю.

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