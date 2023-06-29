Крім паспортів, зловмисники також пропонували своїм клієнтам фальшиві водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю.

Правоохоронці ліквідували міжрегіональну схему виготовлення фальшивих паспортів для “легалізації” росіян в Україні та ЄС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала ще одну міжрегіональну схему виготовлення і продажу підроблених документів України. У результаті комплексних заходів у декількох областях нашої держави викрито організатора оборудки і 3-х його спільників”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю.

Серед клієнтів були громадяни РФ, які на підставі фейкових документів намагалися “легалізуватися” в Україні або виїхати до Євросоюзу.

Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Так, наприклад, за одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили 1,1 тис. дол., а фейкове посвідчення водія продавали за 600 дол. При цьому щомісяця фігуранти виконували від 100 і більше "замовлень".

Крім того, вони виготовляли фіктивні висновки медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я. Таку послугу ділки оцінювали від 5 до 10 тис. дол.

Під час більше 150 обшуків у підпільному "цеху", а також за адресами проживання і роботи фігурантів у Київській, Рівненській, Харківській, Одеській і Закарпатській областях виявлено:

бланки фальшивих документів

обладнання для виготовлення підробок та нанесення на них голографічних захисних елементів

печатки і штампи, які використовували у незаконній діяльності.

Наразі організатору схеми, його "кур’єру" з Бучі, а також двом спільникам з Рівного і Харкова повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Двоє із вищевказаних фігурантів уже перебувають під вартою. Також планується повідомлення про підозру ще одному учаснику схеми із Рівного і нотаріусу з Харкова.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, злочинна організація під виглядом місцевої влади назбирала з підприємств по всій Україні понад 3 млн грн нібито на потреби ЗСУ. За рік обвинувачені ошукали щонайменше 65 суб’єктів господарювання у різних регіонах. Організатор схеми знаходиться на окупованій частині Луганщини.