Суровікін зник на тлі заколоту Пригожина і може бути заарештований, – The Telegraph

Російський генерал Сергій Суровікін зник на тлі заколоту власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина і може бути заарештований. Про це повідомляє The Telegraph.

Американська розвідка зазначала, що Суровікін міг знати заздалегідь про те, що Пригожин готує заколот. Генерал зник після того, як записав відеозвернення до вагнерівців із закликом зупинити повстання.

Російські медіа писали, що Суровікін перебуває під арештом.

Пригожин і Суровікін зблизилася під час російської інтервенції в Сирію, і власник найманців відгукувався про генерала як про "найздібнішого" командувача.

Джерело, близьке до Пригожина, повідомило Financial Times, що російські служби безпеки "почали переслідувати симпатиків і тих, хто порушив присягу".

За даними New York Times, Суровікін знав про плани Пригожина, і, ймовірно, не він один. Американські посадовці та аналітики припускають, що власник "вагнерівців" не пішов би на "путч", якби не був упевнений у підтримці осіб при владі. Суровікін до січня командував окупаційними військами в Україні, але після відставки зберіг вплив.

Відносини між "вагнерівцями", що складали окрему бойову силу на війні в Україні, та кадровою армією особливо загострилися через те, що Пригожина позбавили права вербувати нових найманців по вʼязницях. "Зеків" продовжують відправляти воювати, але тепер уже за контрактами із міноборони. Також із 1 липня всі так звані приватні військові компанії Росії мають підписати контракти з МО.

23 червня Пригожин заявив, що тилові позиції "вагнерівців" умисно обстріляла російська армія. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.