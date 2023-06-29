На Бердянському напрямку є просування на 1300 м, на сході – ще на 1500, – Маляр

Росія безуспішно продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. ЗСУ зі свого боку наступають на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у важкому двобої та мають успіхи. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Теlegram.

"На напрямку Рівнопіль – Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад. На Запорізькому та Мелітопольському напрямках – нищимо ворога. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. На Бердянському напрямку є просування 1300 м", – зазначила вона.

На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу. Окупанти намагаються утримати зайняті позиції, проводять контратаки, але поступово відступають після зазнаних втрат. У напрямку Кліщіївка оборонці просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки – на 1500 м.

"Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами", – додала Маляр.

Про те, чому зараз триває війна за ініціативу, читайте в матеріалі військового оглядача Кирила Данильченка (Роніна).



