​ЗСУ знищили ще 680 російських окупантів, 27 артилерійських систем і літак

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 227 780 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано

танків – 4038 (+2)

бойових броньованих машин – 7857 (+10)

артилерійських систем – 4116 (+27)

РСЗВ – 627 (+0)

засоби ППО – 388 (+1)

літаків – 315 (+1)

гелікоптерів – 308 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)

крилаті ракети – 1261 (+0)

кораблі / катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)

спеціальна техніка – 569 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, пʼяти – по зенітно-ракетних комплексах та одного – по пункту управління ворога. Наші захисники знищили російський літак Су-25 та три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.