​ЗСУ знищили ще 680 російських окупантів, 27 артилерійських систем і літак

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 227 780 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано
- танків – 4038 (+2)
- бойових броньованих машин – 7857 (+10)
- артилерійських систем – 4116 (+27)
- РСЗВ – 627 (+0)
- засоби ППО – 388 (+1)
- літаків – 315 (+1)
- гелікоптерів – 308 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)
- крилаті ракети – 1261 (+0)
- кораблі / катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)
- спеціальна техніка – 569 (+6).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, пʼяти – по зенітно-ракетних комплексах та одного – по пункту управління ворога. Наші захисники знищили російський літак Су-25 та три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.