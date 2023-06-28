Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї ОМБр “Маґура” Валерієм Маркусом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” Валерієм Маркусом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки”, - написав президент.

Також Зеленський та Маркус обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

“Валерій Маркус, дякую за зустріч і за шеврони! Але про них пізніше”, - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Бердянському напрямку й нагородив українських воїнів.