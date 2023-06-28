ВАКС відправив під варту голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА

Підозрювані можуть вийти під заставу у розмірі 805 200 гривень кожен.

Сьогодні, 28 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав для заступника голови Тернопільської ОВА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб або заставу в 806 000 грн. ВАКС також призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень голові облради Михайлу Головку.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Народна депутатка Оксана Савчук (ВО “Свобода”) просила суд віддати Михайла Головка на поруки, але суд їй відмовив.

Раніше арешт і заставу в 800 000 призначили ще одному підозрюваному заступнику голови ОВА.

Нагадаємо, голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука затримали під час одержання хабаря. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.

Згодом голова Тернопільської обласної ради і два заступники очільника Тернопільської обласної військової адміністрації отримали підозри у справі про хабарництво.