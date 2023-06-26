Голова Тернопільської обласної ради і два заступники очільника Тернопільської обласної військової адміністрації отримали підозри у справі про хабарництво.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

Зранку 26 червня зловмисників затримали під час отримання хабара. Спершу НАБУ писало про 1,8 млн грн неправомірної вигоди. Згодом повідомило про 2,4 млн грн.

Також НАБУ оприлюднило відеозапис, на якому зафіксовано розмову посадовців із підприємцем про реалізацію злочинної схеми.

Нагадаємо, йдеться про очільника облради, екснардепа-"свободівця" Михайла Головка, а також Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука.

Посадовців підозрюють у тому, що вони вимагали хабар у підприємця за підписання комунальним підприємством Тернопільської обласної ради актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів. За ці кошти вони також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед його товариством за роботи, які вже були виконані та прийняті в 2022 році.

Минулого місяця у Тернопільські області піймали працівницю міграційної служби - вона брала хабар від ухилянта за сприяння йому у виїзді за кордон.