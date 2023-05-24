На Тернопільщині працівницю міграційної служби спіймали на отриманні хабаря від ухилянта за сприяння у виїзді за кордон

На Тернопільщині працівницю міграційної служби спіймали на отриманні 6 тисяч доларів хабаря від ухилянта за сприяння у виїзді за кордон. Їй повідомили про підозру у зловживанні впливом.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, працівниця міграційної служби пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби.
Цей документ давав право на виїзд за кордон. Таку послугу жінка оцінила у 6000 доларів, які отримала від “ухилянта”.
Наразі вирішується питання про відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, нещодавно на Буковині прикордонники затримали 8 ймовірних ухилянтів. Чоловіки призовного віку намагались втекти до Румунії.