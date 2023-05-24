На Тернопільщині працівницю міграційної служби спіймали на отриманні хабаря від ухилянта за сприяння у виїзді за кордон

Жінка пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення ВЛК щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби. “Послугу” жінка оцінила у 6000 доларів.

На Тернопільщині працівницю міграційної служби спіймали на отриманні 6 тисяч доларів хабаря від ухилянта за сприяння у виїзді за кордон. Їй повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, працівниця міграційної служби пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби.

Цей документ давав право на виїзд за кордон. Таку послугу жінка оцінила у 6000 доларів, які отримала від “ухилянта”.

Наразі вирішується питання про відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині прикордонники затримали 8 ймовірних ухилянтів. Чоловіки призовного віку намагались втекти до Румунії.