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На Тернопільщині працівницю міграційної служби спіймали на отриманні хабаря від ухилянта за сприяння у виїзді за кордон

Жінка пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення ВЛК щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби. “Послугу” жінка оцінила у 6000 доларів. 

На Тернопільщині працівницю міграційної служби спіймали на отриманні хабаря від ухилянта за сприяння у виїзді за кордон
Фото: Тернопільська обласна прокуратура

На Тернопільщині працівницю міграційної служби спіймали на отриманні 6 тисяч доларів хабаря від ухилянта за сприяння у виїзді за кордон. Їй повідомили про підозру у зловживанні впливом. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, працівниця міграційної служби пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби. 

Цей документ давав право на виїзд за кордон. Таку послугу жінка оцінила у 6000 доларів, які отримала від “ухилянта”.

Наразі вирішується питання про відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. 

Нагадаємо, нещодавно на Буковині прикордонники затримали 8 ймовірних ухилянтів. Чоловіки призовного віку намагались втекти до Румунії.

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