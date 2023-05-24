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Укртатнафта перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишніми власниками

Повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб Сил оборони.

Укртатнафта перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишніми власниками
Фото: Бюро економічної безпеки

ПАТ “Укртатнафта” перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишніми власниками.

Про це повідомляє СБУ. 

“Завдяки розслідуванню Служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» бюджет України поповнився ще на 1,2 млрд грн. Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ «Укртатнафта» перерахувало на користь держави як податки, несплачені колишніми власниками”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом ухилення від сплати податків підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою. Раніше правоохоронці викрили керівництво Укртатнафти на привласненні нафтопродуктів на загальну суму понад 2 млрд грн. Повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб Сил оборони.

Нагадаємо, минулого тижня екскерівнику “Укртатнафти” повідомлено про нову підозру у привласненні палива на 2 млрд грн. Детективи БЕБ повідомили про встановлення нових фактів правопорушень, скоєних службовими особами нафтопереробної компанії.

Через мережу магістральних нафтопроводів службові особи компанії незаконно перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирця з митних складів на територію нафтопереробного заводу для подальшого виготовлення світлих нафтопродуктів. 

Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн

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