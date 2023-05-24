Повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб Сил оборони.

ПАТ “Укртатнафта” перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишніми власниками.

Про це повідомляє СБУ.

“Завдяки розслідуванню Служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» бюджет України поповнився ще на 1,2 млрд грн. Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ «Укртатнафта» перерахувало на користь держави як податки, несплачені колишніми власниками”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом ухилення від сплати податків підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою. Раніше правоохоронці викрили керівництво Укртатнафти на привласненні нафтопродуктів на загальну суму понад 2 млрд грн. Повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб Сил оборони.

Нагадаємо, минулого тижня екскерівнику “Укртатнафти” повідомлено про нову підозру у привласненні палива на 2 млрд грн. Детективи БЕБ повідомили про встановлення нових фактів правопорушень, скоєних службовими особами нафтопереробної компанії.

Через мережу магістральних нафтопроводів службові особи компанії незаконно перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирця з митних складів на територію нафтопереробного заводу для подальшого виготовлення світлих нафтопродуктів.

Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн