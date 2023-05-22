Не можу підтвердити включення Миколаєва до "зернового коридору", - Кім

Наразі офіційно не можна підтвердити включення порту Миколаєва до "зернового коридору".

Про це під час брифінгу заявив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНІАН.

"Безумовно, прогрес у цьому напрямі є. Однак, попри заяви, які я чую щодо виведення кораблів з миколаївської акваторії, наразі у мене немає офіційних даних, що Миколаїв може доєднатися до зернового коридору. Зараз офіційно я це підтвердити не можу", - зазначив він.

Голова ОВА також додав, що українська влада готова випускати усі заблоковані у порту судна, окрім російських та білоруських, на які накладено арешт.

"Через загрозу росіян з Кінбурнської коси і обстрілами останнього разу, коли ми намагалися дві баржі "Нібулона", то це питання було на паузі. У нас усе готово, наша позиція - ми готові віддавати іноземні та українські судна, щоб вони вийшли у більш безпечний регіон, однак наразі все залежить від політичних рішень", - пояснив Кім.

Нагадаємо, що Росія продовжує блокувати порт “Південний”. Україна закликала Туреччину та ООН вплинути на країну-агресора.

У липні 2022 Росія після переговорів із Туреччиною і ООН погодилась не перешкоджати експорту українського зерна. За той час, поки окупанти загрожували експорту, деякі країни опинилися під загрозою голоду. Протягом дії зернової угоди росіяни неодноразово погрожували розірвати її та шантажували інших учасників.

5 травня відбулася чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи", але вона зайшла в глухий кут.

17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці.