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ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24

Його збили влучним пострілом з ПЗРК "Ігла".

ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24
Фото: flightglobal.com

Українські захисники у понеділок, 22 травня, збили ворожий гелікоптер Мі-24.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗС України.

"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", - сказано в повідомленні.

За даними військових, літак противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк у Донецькій області. Мі-24 вдалось збити влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" стрільцем-зенітником 24-ї бригади імені короля Данила. Вертоліт впав на території поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

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Нагадаємо, що 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині впав російський винищувач Су-35.

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