Захисники ліквідували ще 720 окупантів, знищили літак, девʼять ББМ і 20 артилерійських систем

Загальні бойові втрати Росії за майже 16 місяців повномасштабної війни склали близько 203 880 осіб.
Протягом минулої доби захисники знищили ще близько 720 окупантів. Інші втрати:
- танків – 3785 (+2)
- бойових броньованих машин – (+9)
- артилерійських систем – 3278 (+20)
- РСЗВ – 565 (+1)
- засоби ППО – 327 (+0)
- літаків – 309 (+1)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8)
- крилаті ракети – 1011 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14)
- спеціальна техніка – 427 (+2).
За даними Повітряних сил, літак захисники збили в Херсонській області.
"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!" – зазначили в ПС.
Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, захисники взяли Бахмут у напівоточення. Це дає можливість знищувати ворога.