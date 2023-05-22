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Захисники ліквідували ще 720 окупантів, знищили літак, девʼять ББМ і 20 артилерійських систем

Також росіяни втратили ще два танки. 

Захисники ліквідували ще 720 окупантів, знищили літак, девʼять ББМ і 20 артилерійських систем
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати Росії за майже 16 місяців повномасштабної війни склали близько 203 880 осіб. 

Протягом минулої доби захисники знищили ще близько 720 окупантів. Інші втрати:

  • танків – 3785 (+2)
  • бойових броньованих машин – (+9)
  • артилерійських систем – 3278 (+20)
  • РСЗВ – 565 (+1)
  • засоби ППО –  327 (+0)
  • літаків – 309 (+1)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8)
  • крилаті ракети – 1011 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14)
  • спеціальна техніка – 427 (+2).

Фото: Генштаб

За даними Повітряних сил, літак захисники збили в Херсонській області. 

"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!" – зазначили в ПС. 

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, захисники взяли Бахмут у напівоточення. Це дає можливість знищувати ворога. 

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