Захисники ліквідували ще 720 окупантів, знищили літак, девʼять ББМ і 20 артилерійських систем

Також росіяни втратили ще два танки.

Загальні бойові втрати Росії за майже 16 місяців повномасштабної війни склали близько 203 880 осіб.

Протягом минулої доби захисники знищили ще близько 720 окупантів. Інші втрати:

танків – 3785 (+2)

бойових броньованих машин – (+9)

артилерійських систем – 3278 (+20)

РСЗВ – 565 (+1)

засоби ППО – 327 (+0)

літаків – 309 (+1)

гелікоптерів – 294 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8)

крилаті ракети – 1011 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14)

спеціальна техніка – 427 (+2).

Фото: Генштаб

За даними Повітряних сил, літак захисники збили в Херсонській області.

"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!" – зазначили в ПС.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, захисники взяли Бахмут у напівоточення. Це дає можливість знищувати ворога.