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РФ 57 разів за добу била по Херсонській області

Загинула цивільна людина. 

РФ 57 разів за добу била по Херсонській області
Ілюстрація
Фото: EPA/UPG

Протягом неділі росіяни 57 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 318 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Одна людина загинула. 

Херсон ворог обстріляв чотири рази (22 снаряди). Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району", – повідомив він. 

Прокудін додав, що з неокупованої території евакуювали 79 осіб. 

Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Дніпропетровську область. ППО збила 15 безпілотників та чотири ракети, але були і влучання. В області поранені вісім людей. 

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів по Новоданилівці і Степовому Запорізької області та Станіславу і Кізомису на Херсонщині, а також обстріляв населені пункти Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Тягинка, Молодіжне і Кізомис на Херсонщині.

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